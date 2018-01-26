Узкий таз — самой не родить?

Знать размеры таза нужно для того, чтобы понимать, сможет ли женщина родить сама.

У акушеров-гинекологов есть свои методы для замеров костей таза. Узким он считается, если хотя бы один из его размеров меньше нормы на 2 сантиметра. К объему бедер эти замеры не имеют отношения. Узкий таз может быть у широкобедрых с виду женщин. Если у врача появляются сомнения о точных размерах таза, он назначает рентген. Делают его на сроке 35 недель (когда излучение уже не может навредить плоду). Во время процедуры не просто измеряют кости, а еще и сопоставляют размеры таза и головки плода, чтобы понять, сможет ли женщина родить сама.

В начале беременности будущая мама не испытывает никаких неприятных ощущений из-за узкого таза. А вот во второй половине, особенно если беременность первая, может появиться одышка. При узком тазе плод часто располагается неправильно. Из-за такого положения, когда перед родами разрывается плодный пузырь, воды отходят преждевременно. Это может привести к осложнениям. Поэтому беременная с узким тазом должна постоянно наблюдаться у гинеколога, и во время родов ей нужно уделять больше внимания.

Что же делать, если во время беременности выяснилось, что у женщины узкий таз? Многие врачи советуют сразу же готовиться к операции. Если ребенок некрупный, правильно лежит и схватки достаточной силы, то роды могут пройти без проблем. А вот когда в животике у мамы с узким тазом крупный малыш, появляются сложности. Ребенок может расположиться ножками вниз, лечь по диагонали, даже поперек живота. И тогда единственное, что остается, — кесарево сечение.

Если сужение ненамного ниже нормы, все может пройти хорошо. Дело в том, что у таза есть одно место (его часто называют «мягким») — там вместо кости находится эластичный хрящ. По мере роста живота хрящ растягивается и кости таза расходятся примерно на 2 см. Этот механизм предусмотрен самой природой для облегчения родов.

И. Л. Мальцева, врач акушер-гинеколог