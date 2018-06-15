«Любимый, я беременна!»

Вы в ванной комнате, в руках тест с двумя полосками. Или только что вышли от врача с результатами УЗИ, а рука тянется к мобильному — сообщить ему эту потрясающую новость!

Самый скучный и при этом самый распространенный способ — позвонить или отправить SMS. Но при таком способе теряется самое главное — возможность увидеть эти округлившиеся или наполненные слезами глаза. Невозможно будет насладиться радостью сопереживания и понять, что ждет ваши отношения в дальнейшем. Ведь это событие изменит обе ваши жизни.

Стандартный подход — честно сказать все как есть. Приходит муж домой после работы, а вы ему с порога: «Дорогой, я беременна». Желательно, конечно, или дождаться, когда он сядет, или хотя бы предусмотреть поблизости диван на случай радостных обмороков. Реакция будущего папы зависит от вашей. Поэтому, если хотите, чтобы он поскорее пришел в себя и осознал, что это все-таки радостная новость, сообщите ее, повиснув у него на шее, прыгая на одной ножке, в общем, показывая собственную радость.

Не каждый готов вот так прямо узнать замечательную новость. И если вы сомневаетесь в том, что муж будет прыгать до потолка, подготовьте его заранее. Начните издалека и задолго: пожалуйтесь на задержку, скажите, что вас подташнивает, здесь ломит, там колет… Поразмышляйте вслух, глядя в потолок: «А уж не беременна ли я?» Несколько дней подряд возвращайтесь к этой теме, потихоньку приучая его, что это вполне возможно и что жизнь после беременности существует. Постоянно говорите о том, как бы это было здорово… А через неделю уже можно будет огорошить: мол, таки да!

Если муж — романтик, пригласите его на ужин. Где он будет — в ресторане или дома, — не важно. Главное — атмосфера: свечи, бутылка шампанского, приглушенный свет…

У некоторых пар новость вызывает такой острый всплеск эмоций, что они немедленно спешат в спальню, чтобы «отметить» событие должным образом. Поэтому, если нарядитесь соблазнительно и выложите свою новость, это будет иметь как минимум один плюс. Мужчины обычно боятся, что после того как женщина забеременеет, они отойдут на второй план. А тут наглядная демонстрация того, что ничего не меняется, вы по-прежнему с ним, думаете о нем и принадлежите ему.

М. Р. Лисичкина, психолог