Лекарства для мамы

Во время беременности и кормления ребенка нельзя принимать большинство известных препаратов. Естественно, за это время возникают самые разные недомогания. Как справляться с ними?

Боль в горле

Нельзя: в первом триместре беременности и во время лактации запрещены «Граммидин», «Себидин», раствор ОКИ. Нежелательно использовать «Гексализ», «Фалиминт». Можно: «Ларипронт», «Стрепсилс», «Фарингосепт», «Пектусин», «Каметон». С осторожностью — «Биопарокс», «Тантум верде», экстракт шалфея.

Кашель

Нельзя: все средства от кашля, содержащие кодеин, эфедрин, ацетилцистеин: «Коделак», «Бронхолитин», «АЦЦ», «Флуимуцил». В первом триместре беременности и во время кормления грудью также запрещены препараты с бромгексином, амброксолом и карбоцистеином: «Бронхосан», «Лазолван», «Бронхобос», «Флюдитек», «Либексин». Можно: растительные сиропы от кашля: «Стоп­туссин-фито», сироп алтея, солодки, подорожника и мать-и-мачехи, «Мукалтин», «Те­рмопсис», «Пектусин».

Запор

Нельзя: «Сенаде». В первом триместре беременности запрещены все препараты с пикосульфатом натрия: «Гутталакс», «Слабилен», «Регулакс», «Лаксигал». Также в течение всего периода ожидания ребенка нельзя принимать касторовое масло и делать клизму. Можно: внутрь — препараты на основе лактулозы: «Дюфалак», «Лактусан», «Прелакс», «Нормазе». Местно — ректальные свечи с глицерином; с осторожностью — бисакодил.

Болит желудок

Нельзя: средства на основе омепразола и рабепразола («Омез», «Лосек», «Париет»), фамотидин, ранитидин. Во время лактации также не рекомендованы «Алмагель», «Гастал» и «Маалокс». Можно: отдельные препараты из группы антацидов: «Фосфалюгель», «Ренни», «Гевискон».

Нервы шалят

Нельзя: валокордин, корвалол, валосердин и другие препараты, содержащие фенобарбитал; «Афобазол», «Донормил»; «Феназепам» и другие препараты из группы транквилизаторов. Спиртовые настойки валерианы, пустырника и боярышника. Можно: растительные и гомеопатические средства: «Персен», экстракты валерианы и пустырника в таблетках, «Нервохель», «Магне В6».

Повышенная температура

Нельзя: в первом и третьем триместрах беременности запрещены аспирин, анальгин и все препараты на их основе. Можно: парацетамол, таблетки и свечи с ибупрофеном, например «Миг», «Нурофен».

Интимные инфекции

Нельзя: все препараты «одной дозы» на основе флуконазола: «Дифлюкан», «Микосист», «Микомакс», а также «Полижинакс», «Клион Д», «Гиналгин», «Бетадин», тетраборат натрия. Можно: «Пимафуцин», «Мирамистин», свечи «Ацилакт». Возможно применение «Тержинана».

Профилактика ОРВИ и гриппа

Нельзя: практически все противовирусные средства и иммуномодуляторы: «Цитовир», «Арбидол», «Кагоцел», «Амиксин», «Ликопид», «Полиоксидоний». Можно: гомеопатические и растительные препараты: «Оциллококцинум», «Афлубин» и «Инфлюцид» в форме таблеток, неспиртовые формы экстракта эхинацеи. Начиная с 16-й недели беременности — препараты с интерфероном, например капли «Гриппферон», мазь и свечи «Виферон».

Инфекции дыхательных путей

Нельзя: в первом триместре беременности запрещен прием практически всех антибиотиков, за исключением случаев, когда польза для матери превышает возможный риск для ребенка. Можно: после совета с врачом со второго триместра беременности возможен прием антибиотиков из группы пенициллинов и макролидов.

К. А. Адрианова, врач акушер-гинеколог