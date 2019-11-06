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Нестабильная стенокардия

Нестабильная стенокардия

Врач долго не может поставить диагноз, пока у человека не случится инфаркт. У кардиологов нестабильная стенокардия пользуется дурной репутацией.

Ледяные руки: даже варежки не спасают!

«Для меня зима — это беда. Только наступают первые холода — сразу на руки надеваю варежки.
Во сне я лезу спать на табурет, как кошка…

Во сне я лезу спать на табурет, как кошка…

Я засыпаю до того, как муж возвращается с работы. Меня просто вырубает около девяти вечера.
Ринит на пустом месте

Ринит на пустом месте

Иногда летом даже у здоровых людей внезапно возникает аллергический ринит. С чего бы это?

Яичко куда-то пропало…

Если к году самоизлечения крипторхизма не произошло, то нужно готовиться к операции. У больших мальчиков он может стать причиной бесплодия.
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